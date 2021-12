Christillin: “Juve? Per lo scudetto siamo fuori rotta. Non sarebbe male se…”

Le parole della tifosa bianconera e membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa sulla stagione dei bianconeri

Intervenuta ai microfoni di TuttoJuve, Evelina Christillin, tifosa bianconera e membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa, ha parlato così degli obiettivi stagionali dei bianconeri: "Per il titolo siamo abbastanza fuori rotta, per il quarto posto siamo distanti di sette lunghezze dall'Atalanta che sta giocando un calcio bellissimo. Il Napoli al momento sembra più vulnerabile per via degli infortuni, a differenza delle altre tre che invece macinano punti su punti ad ogni giornata. Male non sarebbe la qualificazione in Champions, anche perché i soldi di questa competizione servirebbero eccome visti i bilanci".