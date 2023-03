Christillin: “Juve, in due mesi sapremo su penalizzazione e Superlega. Con Agnelli…”

In particolare si è soffermata sui 15 punti di penalizzazione e sulla questione Superlega lanciata dai club come Real Madrid, Barcellona e appunto Juventus, con Agnelli sempre convintissimo che sia l'unico modo per far svoltare il calcio. Queste le parole della Christillin: «Tutti noi tifosi siamo preoccupati ma parlare mentre ci sono in corso processi di giustizia sportiva e ordinaria mi sembra non rispettoso e imprudente. Mi auguro che il ricorso della società venga accettato. Non mi permetto di commentare la sentenza perché si accettano e non si commentano. Poi aspettiamo i prossimi due mesi: si capirà sull'accettazione del ricorso da parte del collegio di garanzia e anche per quanto riguarda la manovra stipendi. E poi c'è la questione, altrettanto importante, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo, quella della giustizia ordinaria, e lì si capirà sulla vicenda Superlega. E in questo caso mi dissocio dalla Juventus. Ho sempre detto che la Superlega per quanto riguarda me e l'UEFA non è un argomento, non l'accettiamo».