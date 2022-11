Christillin: “Qatar 2022? Quella fu votazione manipolata, non si ripeterà più”

Perché il mondiale in Qatar? Nel 2010 ci fu una strana votazione doppia, su Russia 2018 e Qatar 2022, in quella votazione votò solo il comitato esecutivo e non tutte le federazioni, come poi è avvenuto dopo, cambiando lo statuto. Quello è stato un voto chiaramente manipolato. Qualcuno ha pagato per questo. Era una questione di buste. Non ci sarà più un altro Qatar nelle assegnazioni per i mondiali". Lo dice a Radio Capital Evelina Christillin, membro del board Fifa.

"Basta guardare alle assegnazioni per il 2026: il prossimo sarà Canada, Messico, Stati Uniti, e il Messico si adeguerà". Christillin ha anche commentato il discorso di Infantino, presidente Fifa, che ha espresso solidarietà per arabi, africani, gay e disabili: "voleva dire che la Fifa non è razzista, ma è accogliente e solidale. E questo è vero, posso assicurare che nell'ambiente di lavoro è così. Poi invece si vanno a scegliere posti per fare le proprie competizioni dove grondano i miliardi, dove invece i diritti di tutti i gay, disabili e africani non sono proprio all'ordine del giorno. Vanno separati i due piani. La cosa più importante è tenere gli occhi aperti su cosa succederà in Qatar dal 19 dicembre in poi, non vorrei che il buio mediatico in cui precipiterà il paese peggiori ancora di più le cose".