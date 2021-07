Christillin: “Superlega? Tutto in mano alla Corte di Giustizia. L’augurio è…”

Le parole del membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa: "Faccio parte della Uefa e non sono d'accordo con la Superlega"

Intervenuta ai microfoni di TuttoJuve, Evelina Christillin, membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa, è tornata così sulla questione Superlega: "E' stata una vicenda dura e pesante per tutte le parti in causa, adesso è nelle mani dei tribunali e della Corte di Giustizia. Ho preso una posizione perché sono convinta di quanto ho espresso, ma è chiaro che da sempre sono vicina alla famiglia Agnelli e per non parlare del tifo per la Juve. Faccio parte della Uefa e non sono d'accordo con la Superlega. Da donna, amica, consigliera Uefa, l'augurio è che si trovino degli accordi, il presidente Ceferin è stato molto netto e duro sulla vicenda. Ora bisogna aspettare solo il loro responso e non dire niente. Agnelli? Andrea l'ho visto nascere, che cosa posso dire di più? Penso che in questa vicenda abbia fatto un errore, ma al di là delle polemiche e di quanto c'è stato il mio cuore batterà sempre per la Juventus. Ricordiamoci tutti bene che sono quasi 100 anni che la famiglia Agnelli detiene questa squadra, nessun'altra squadra al mondo possiede una storia del genere. La speranza è che saranno molti di più".