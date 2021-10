Torino-Juve, Christillin: “Patisco di più quando giochiamo con l’Inter. Credo allo scudetto”

Oggi alle 18 andrà in scena Torino-Juventus. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Evelina Christillin parla così della gara

Oggi alle 18 andrà in scena Torino-Juventus. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport , Evelina Christillin ammette che è la gara con l'Inter quella che sente maggiormente più che il derby della Mole. "Patisco di più quando giochiamo con l’Inter. Da torinese provo affetto per i granata, non posso non avere in simpatia la squadra che porta il nome della mia città. Però voglio vincere lo stesso…".

«Perché no? Se non ci credessi non guarderei più le partite. Non bisogna illudersi, ma come diceva Gramsci bisogna temperare il pessimismo dell’intelligenza con l’ottimismo della volontà. La ragione sta dalla nostra parte, perché abbiamo la rosa e il tecnico migliori. Allegri ha personalità e carisma per una grande rimonta, come dimostra la vittoria con il Chelsea».