Ciccolo: “Per l’Inter non sarà semplice questa sera. Quando fui acquistato…”

Nicola Ciccolo, ex attaccante di Verona e Inter (con cui vinse la Coppa dei Campioni nella stagione 1963/64), ha parlato della sfida di questa sera al Bentegodi ai microfoni de L'Arena: "Fui acquistato per la prima volta dal commendator Bonazzi: bei tempi al vecchio Bentegodi, giocavamo un bel calcio e lo stadio era sempre pieno. Ero un ribelle, una volta mi beccarono in macchina in via Mazzini alle 2 di notte. Guido Tavellin, un mito, aveva occhi e orecchie dappertutto, mi scovò. Ma il signor Guido mi voleva bene. Ero veloce e rapido: ricordo che Maioli mi lanciava e io mi presentavo davanti al portiere. Avrei potuto segnare molto di più, ma ai miei tempi gli attaccanti non erano tutelati: ci picchiavano, e poi c'era il libero a renderci la vita difficile".