Sky – Eriksen-Tottenham, la cifra dello stipendio è uno dei nodi da sciogliere. All’Inter…

Ormai è risaputo, Eriksen potrebbe lasciare Milano a gennaio e il suo agente cerca una squadra che potrebbe dargli lo spazio non avuto all’Inter. Il Tottenham si sarebbe fatto avanti, ma il club nerazzurro che – riferiscono a Skysport – potrebbe mandarlo in prestito secco ad altri club inglesi, dalla società di Levy, dalla quale ha acquistato il giocatore un anno fa, pretende quantomeno il prestito oneroso. Sono comunque diversi i nodi da sciogliere, soprattutto sulle cifre da far quadrare. Soprattutto quella che riguarda lo stipendio del danese: al club nerazzurro guadagna sette mln e al Tottenham ne guadagnava tre.

(Fonte: SS24)