E’ ormai prossimo all’ufficialità il passaggio di Ashley Young dal Manchester United all’Inter: il terzino inglese sta infatti sostenendo le visite mediche per poi apporre la propria firma sul nuovo contratto. Allo United, riporta SportMediaset, andrà per il suo ex capitano un milione e mezzo più un eventuale bonus in caso di scudetto. Per il giocatore, invece, è pronto un contratto di sei mesi con opzione legata al rendimento per un altro anno a 3.5 milioni.