Cile, Isla in quarantena per contatto con positivo. Tamponi negativi per Sanchez e Vidal

Allerta nel ritiro della nazionale cilena, ma al momento sono tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra

Mauricio Isla è in quarantena. Il calciatore, ora nel ritiro della nazionale cilena, è stato informato di essere stato a contatto stretto con un positivo. Nonostante il tampone negativo, come da protocollo, l'esterno rimarrà in isolamento per sette giorni. Lo staff medico della nazionale continuerà a monitorare la situazione. Intanto, però, sono tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra, che comprende anche i nerazzurri Sanchez e Vidal.