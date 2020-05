Cina, il calcio prova a ripartire a giugno senza molti stranieri. Si proverà ad aprire…

Fabio Cannavaro e il suo Guanghzou Evergrande potrebbero tornare in campo a giugno, sicuramente giocando a porte chiuse e magari con un nuovo format (due gironi da 8 e play-off al termine della regular-season). Questo l’orientamento della Federcalcio cinese secondo quanto riferito da Chen Xuyuan in un’intervista rilasciata ai microfoni di CCTV. Il numero 1 federale ha ammesso che e’ possibile che si riprendera’ a giocare senza molte delle stelle straniere che hanno i vari club. “C’e’ questo problema – ha spiegato -. Secondo le nostre informazioni, un terzo dei giocatori stranieri e alcuni allenatori non sono ancora tornati. Ne terremo conto, ma non aspetteremo che tornino tutti prima di riprendere, sarebbe ingiusto per gli altri club. Non appena saremo pronti in termini di prevenzione e controllo dell’epidemia, inizieremo”. Si giochera’ a porte chiuse, poi in base ai numeri si provera’ ad aprire gradualmente ai tifosi”.

(ITALPRESS)