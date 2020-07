L’Ifab, l’ente che stabilisce le regole del calcio, ha deciso che le squadre potranno avere cinque cambi durante le gare fino al 31 luglio del 2021. Come spiegato dalla FIFA sarà data questa possibilità alle squadre anche nei tornei internazionali, quindi in Champions, Europa League e nell’Europeo itinerante che si giocherà a giugno 2021. Una mossa impiegata per tutelare i calciatori dopo la situazione che si è creata per la diffusione del Covid19.

(Fonte: Ansa)