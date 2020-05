Cinquini: “Mercato, niente spese pazze. Lautaro? Se non fossimo in un momento così…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Oreste Cinquini, ex calciatore, ha parlato di come sarà il mercato dopo l’emergenza Covid-19: “Sarà un mercato di scambi e parametri zero. Sarà da capire quando ci saranno le date, fare previsioni ora è difficile. La UEFA ha intenzione di finire le competizioni internazionali, sarà una sessione lunga e influenzata dalle diverse situazioni nazionali. Chi farà la Champions dovrà fare di più e chi farà l’Europa League anche. Credo che sarà un mercato per almeno settembre, oppure anche più lungo”.

E che mercato si aspetta per i vari club?

“Difficilmente vedremo spese pazze. L’esempio più eclatante è Lautaro Martinez. Se non fossimo in questi momenti difficili a livello economico, il Barcellona non metterebbe contropartite per abbassare il valore della clausola del giocatore. Il Barça e il Real Madrid, quando vogliono pagano la clausola. Ora no. Credo voglia il Barcellona ma se hanno difficoltà loro, figuriamoci gli altri…”.

L’esempio dell’obiettivo delle big è Cavani, in scadenza al PSG.

“Ci sono tanti ragazzi che si avvicinano ai trenta o che li hanno passati a fine contratto. Le squadre cercano giocatori importanti senza spendere a livello patrimoniale. E’ una cosa evidente”.

Cambierà qualcosa per i Chiesa, per i Tonali?

“Se potranno investire, lo faranno sui ragazzi di prospettiva. Investimenti importanti per il futuro e plusvalenze, dunque. Il valore dei giocatori però si abbassa: se Chiesa prima poteva andare a 70 milioni, adesso metteranno contropartite tecniche nell’affare. Lo stesso per Tonali. Difficilmente i ragazzi potranno avere valutazioni che c’erano dodici mesi fa“.