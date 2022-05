Cioffi: “Partita che ci lascia l’amaro in bocca. Nulla da dire se avessimo pareggiato”

Il tecnico dell'Udinese, intervistato a fine partita da Dazn, ha parlato al termine della partita vinta dall'Inter alla Dacia Arena

"I ragazzi sono stati bravissimi, andiamo avanti. Non mi stupisce la reazione, c'è rammarico per aver preso il primo gol su un piazzato. Il secondo gol è nato perché siamo stati in una via di mezzo. Nel secondo tempo abbiamo corretto il tiro e dico bravi ai ragazzi. Ho tanta voglia di finire bene questa stagione, poi penseremo alla prossima. Noi pensiamo a Sassuolo, Spezia e Salernitana. Ci lascia un po' d'amaro in bocca questa partita. Veniamo da 5 partite in due settimane, probabilmente non avevamo proprio la gamba fresca. Per il ciclo di partite che abbiamo avuto mi sento di dire bravissimi ai ragazzi. Percorso Atalanta? È possibile, realistico. Per il gruppo che siamo ci dobbiamo sforzare di pensare all'oggi. Quello che viene dopo c'è tempo per pensarci. Rigore? Rigore è quando arbitro fischia. Dobbiamo cercare una scusa per fare e non per non fare. Se avessimo pareggiato non c'era nulla da dire. L'arbitro ha fatto un'ottima partita. Dobbiamo tornare in carreggiata, i puntiti danno morale".