"Non c'è rammarico per l'errore di Pereyra, la speranza era di creare altre occasioni. Ho scelto di aspettare l'Inter bassa, levando profondità agli attaccanti e tarpando le ali a Barella che temevo molto per le nostre caratteristiche. Sapevo che i loro terzi avrebbero creato superiorità, mi aspettavo una partita di resilienza, sofferenza. Il rigore ci ha spento il cervello e questo non deve accadere, 1-0 a San Siro non c'è da vergognarsi, chissà mai che il Dio del calcio ti porta a fare un 1-1 magari non immeritato"