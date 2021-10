Cipro-Croazia, le formazioni ufficiali: Perisic e Brozovic dal primo minuto

I due centrocampisti nerazzurri titolari nel match della loro nazionale in programma stasera

Ivan Perisic e Marcelo Brozovic sono titolari questa sera nel match della loro nazionale. La Croazia affronta Cipro in un impegno valido per la qualificazione ai prossimi mondiali e due centrocampisti dell’Inter si confermano punti fermi anche per la loro selezione.