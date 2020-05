Cirilllo: “Lautaro deve essere il punto di riferimento dell’Inter, ma con certe offerte…”

Intervistato dal programma di Radio Musica Television “Taca La Marca”, Bruno Cirillo, ex difensore, ha parlato anche del futuro di Lautaro Martinez, argomento molto caldo in queste settimane in casa Inter. Ecco le sue parole:

“Non si discute il suo valore, l’Inter sta iniziando un nuovo percorso con un grande allenatore e con giocatori importanti. Lo tratterrei a Milano, deve essere il punto di riferimento della squadra, ma quando arrivano certe proposte è davvero difficile rifiutare“.

(Fonte: Taca La Marca – Radio Musica Television)