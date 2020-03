Cirillo: “L’Inter può vincere lo scudetto. Due come Vieri e Ronaldo faremo fatica a rivederli”

Intervistato da calciomercato.com, Bruno Cirillo, ex difensore dell’Inter, ha parlato delle possibilità di Scudetto dei nerazzurri, tornando poi sul paragone tra la coppia Lautaro-Lukaku e quella Vieri-Ronaldo. Ecco le sue parole:

LUKAKU-LAUTARO COME VIERI-RONALDO? – “I primi due sono attaccanti importantissimi e lo stanno dimostrando contribuendo a far diventare ancora più grande l’Inter, una squadra che quest’anno è stata costruita bene e soprattutto ha un fenomeno come Antonio Conte in panchina. Io però vengo da un calcio diverso, e penso che giocatori come Vieri e Ronaldo faremo fatica a rivederli in questo mondo nuovo. Attaccanti che hanno fatto la storia di questo sport a 360°“.

L’INTER PUO’ VINCERE LO SCUDETTO? – “Penso che sicuramente lotteranno fino all’ultimo per il primo posto, poi non so se da qui a fine campionato riusciranno a conquistarlo. Ma l’Inter si è rinforzata anche nella finestra di mercato di gennaio mettendo a segno ottimi colpi: sarà bello vedere come proseguirà il campionato“.

(Fonte: calciomercato.com)