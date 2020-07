City graziato dal TAS, Klopp: “Non una buona giornata per il calcio. Il FPF è lì per…”

Sulla sentenza del Tas nei confronti del Manchester City, oltre a Josè Mourinho, si è espresso anche Jurgen Klopp: “Dal punto di vista personale, sono felice che il Manchester City possa giocare nella Champions League della prossima stagione, perché se avessero dovuto giocare tante partite in meno non avrei visto alcuna possibilità per qualsiasi altra squadra in Premier League. Non auguro nulla di male a nessuno, ma non credo sia stata una buona giornata per il calcio. Il Fair play finanziario è una buona idea ed è stato lì per proteggere le squadre e la competizione, in modo che nessuno spenda troppo. I club devono assicurarsi che i soldi che vogliono spendere provengano dalle fonti giuste. Vengo dalla Germania, un sistema diverso dove non ci sono questi problemi. E’ chiaro da dove prendi i soldi”.