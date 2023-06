Di Canio: “Inter da 6.5 perché ho stima. Diventa 12 se arrivasse la CL. Il City…”

«Se ho visto il Citystanco? È stato un derby intenso, ha tenuta tutta la partita ma se la metti nei trenta metri finali della propria porta, e capiterà anche all'Inter, andrà in difficoltà perché non sa abbassarsi per andare a fare contrapposizione agli esterni. De Bruyne e Gundogan non sono mediani aggressivi, sono fantastici ma se devono difendere il City soffre». Così Paolo Di Canio, a Skysport, durante l'ultima puntata de Il Club, ha parlato della finale dei nerazzurri contro gli uomini di Guardiola.