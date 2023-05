City-Inter, Dzeko o Lukaku? La questione è anche tattica e strategica. È un sacrilegio…

"In Champions la gerarchia di Inzaghi è chiara e la strategia è Lukaku per Dzeko intorno al 70’. Ad oggi è probabile sia così anche in finale, con il bosniaco usato come rifinitore per le ripartenze nella prima ora di gioco e il belga come distruttore nell’ultima mezz’ora, sperando di arrivarci con il risultato in equilibrio. Inzaghi non ci perderà il sonno, ma dieci notti portano consiglio. Soprattutto quando la Lula, lassù, è piena".