City-Inter è anche Halaand vs Lautaro. La nuova vena del Toro pone questa domanda

"Martinez, invece, ha finalmente fatto lo scatto al livello dei big: ha segnato 27 reti in stagione, suo massimo finora ma poco più della metà del rivale. Nell’ultimo periodo, però, il Toro si è imbizzarrito davvero in stile Haaland: da aprile l’ha messa dentro 10 volte come Erling e in questo periodo solo Wilson del Newcastle e Benzema (11) ne contano di più. A Istanbul monteranno il palco per la battaglia rap e non conteranno le altre musiche ascoltate in privato".