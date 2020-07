City graziato, ora si scatena sul mercato. Due trattative possono disturbare l’Inter

Il City è stato graziato dalla Cas di Losanna con l’annullamento della squalifica europea di due anni. La proprietà degli inglese dovrà pagare 10 milioni di euro di multa e sarà libera di operare sul mercato. Guardiola ha indicato gli obiettivi per rinforzare la rosa e due trattative potrebbe disturbare l’Inter.

“Il difensore che piace a Pep è David Alaba, 28enne austriaco del Bayern, che l’ha guidato a Monaco dal 2013 al 2016. Sapendo giocare sia esterno sia centrale Alaba è perfetto per le necessità del City; e al momento non sta rinnovando il contratto col Bayern. Gli altri obiettivi sarebbero l’interista Lautaro Martinez e il valenciano Ferran Torres. Per l’argentino, la cui clausola di 111 mln è ormai scaduta, si dovrà trattare, a lungo, visto che il City vede in lui l’erede di Aguero, che vuol tornare in patria”, spiega La Gazzetta dello Sport.