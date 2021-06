Altro che crisi, il City non bada a spese: offerta shock all’Aston Villa per Grealish

Mentre molti club sono impegnati in un'operazione di mantenimento dei costi, il club inglese è scatenato sul mercato

Un doppio colpo da oltre 200 milioni di sterline. Non c'è crisi che tenga quando si parla di Manchester City . Mentre per quasi tutti i club il diktat è la riduzione dei costi, la squadra di Guardiola è pronta a regalare ai propri tifosi un'estate scoppiettante dal punto di vista del mercato.

Se al momento la trattativa per Kane appare in salita dopo l'offerta di 117 milioni di sterline (il Tottenham ne chiede 175), diversa è la situazione di Jack Grealish. Il giocatore dell'Aston Villa, impegnato con l'Inghilterra, è nel mirino del City pronto a mettere sul tavolo 100 milioni di sterline secondo quanto riporta il Daily Mail. Una cifra che potrebbe far vacillare i Villains.