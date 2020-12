Milan, Inter e Juve lassù insieme: non accadeva da 18 anni. “Tutto lascia pensare che…”

Milan, Inter e Juventus in cima alla classifica. Non accadeva da 18 anni che le tre società più importanti del calcio italiano fossero lassù, tutte e tre insieme. E, secondo la Gazzetta dello Sport, tutto lascia pensare che sarà così ancora per un po’:

“Tutte e tre lassù non le si vedeva da diciotto anni. Correva la stagione 2002-03, l’Italia dominava in Europa e le tre big avrebbero occupato come cannibali il tabellone della Champions League. In A, dopo 10 giornate, comandava la Juve, seguita da Inter e Milan: un trio stellare racchiuso in 2 punti. Oggi le maglie sono più larghe e sorridono al Diavolo: +5 sui nerazzurri, +6 su Madama e sul Napoli. Il risultato è una lotta d’altri tempi, con i tre club più vincenti nella storia della Serie A a darsi battaglia. Visto il ritmo tenuto lassù, qualcosa ci dice che sarà così ancora per parecchie giornate“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)