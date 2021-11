Claudio Bravo non perdona Vidal: “Difficile con un uomo in meno. Ma…”

Il portiere e capitano del Cile ha sottolineato che l'espulsione del centrocampista nerazzurro ha messo in difficoltà la Nazionale

Claudio Bravo, non gliel'ha perdonata. Arturo Vidal si è fatto espellere nella gara del Cile contro l'Ecuador per un'entrata bruttissima su un avversario. E il capitano della Nazionale cilena, alla fine della gara, ha posto l'accento sul grave errore del centrocampista interista. Che poi ha chiesto scusa, ma a quanto pare non è bastato.

«Costa competere con un giocatore in meno - ha sottolineato a fine gara il portiere - continueremo a provare per la qualificazione. La gara si è messa in salita presto e a questo livello è difficile competere con un uomo in meno. Ma sono orgoglioso perché ho comunque visto i miei compagni lottare in campo, fino all'ultimo minuto».