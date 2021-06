Inter, pres Club America: “Vidal da noi? Sicuramente no per questi motivi”

Le parole di Santiago Banos: "Sicuramente parliamo di un calciatore molto forte. Ma tale notizia non corrisponde a verità"

Marco Astori

Arturo Vidal, contrariamente ad alcune voci uscite negli scorsi giorni, non vestirà la maglia del Club America. E' quanto afferma il presidente della società sudamericana Santiago Banos ai microfoni di Tuttosport.

È vero che state provando ad ingaggiare Vidal? E che comunque sarebbe un profilo a voi gradito?

«Sicuramente parliamo di un calciatore molto forte. Ma tale notizia non corrisponde a verità. Non abbiamo avuto contatti con nessuno in tal senso».

La stampa sudamericana ha posto l’accento sulla volontà di Solari di portare il giocatore in Messico.

«Non esiste la modalità per cui noi potremmo pagare tale trasferimento».

Quindi il problema che blocca tutto è di natura economica. E riguarda soprattutto lo stipendio del giocatore.

«In realtà c’è anche la mera questione del costo del cartellino».

Dato che Vidal percepisce un ingaggio molto oneroso, si è portati a credere che l’Inter potrebbe anche svincolare il giocatore. Il che significa che il prezzo del suo cartellino non esisterebbe.

«Magari il club nerazzurro può anche non volere nulla, ma in ogni caso l’operazione sarebbe troppo costosa per le nostre casse».

Quindi possiamo concludere dando la certezza che Vidal non vestirà la prestigiosa maglia degli azulcremas?

«Sicuramente. Posso garantirle che per i motivi elencati in precedenza, Vidal non giocherà con il Club America nella prossima stagione».