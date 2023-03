CorSera – Più club italiani sulle tracce di Conte. Inter? Quel commento di Zanetti…

In giro per Londra, Antonio Conte ha postato su Instagram una foto da Trafalgar Square. Tanti i commenti, tra cui anche quello di Zanetti

In giro per Londra per qualche momento di relax, Antonio Conte ha postato su Instagram una foto da Trafalgar Square insieme alla moglie Elisabetta. La bacheca social è stata invasa da commenti di tifosi italiani nostalgici.