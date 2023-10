Cobolli Gigli: “Conte al Napoli? Dopo che è andato all’Inter vale tutto. De Laurentiis…”

"Conte al Napoli? Dopo che è stato all'Inter, ormai vale tutto". Lo ha detto Giovanni Cobolli Gigli , ex presidente della Juventus, sulle indiscrezioni riguardanti un interesse del club partenopeo per il tecnico salentino. "Ieri l'ho rivisto con la maglia dei bianconeri e ha riportato alla luce dei bei ricordi, ma ormai è diventato un qualsiasi allenatore. Di livello e da top club, ma un allenatore qualsiasi", ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

"La convivenza con De Laurentiis? Resto un po' perplesso nell'immaginare due caratteri così forti a stretto contatto... Ha un carattere molto tosto come allenatore, vuole esercitare il suo ruolo nei confronti della squadra senza alcun tipo di interferenza", ha prosegito. "Adl ha l'idea di doversi invece affiancare a chi c'è in panchina. E infatti ora rimpiange di non aver affiancato Garcia a sufficienza. Insomma, è un presidente piuttosto interventista nella sua squadra. Se potesse, farebbe tutte le mansioni: anche il guardiano dello spogliatoio. E questo può essere di intralcio con Antonio Conte". "Garcia abbandonato da De Laurentiis? Quando un presidente firma con un allenatore, ci sono dei doveri e dei diritti da dover rispettare. Se hai dato fiducia ad un tecnico, devi dargli il tempo necessario di agire. E se poi sbagli, ne paghi le conseguenze. Sarebbe la prima volta - ha sottolineato -che De Laurentiis pagherebbe qualcosa, visto che è abituato ad incassare soldi per qualsiasi cosa, vedasi con Giuntoli e Spalletti...".