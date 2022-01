Cobolli Gigli: “Vlahovic allontana Dybala? Temo di sì. Sembra che la Juve…”

Le parole dell'ex presidente bianconero: "A me, da tifoso, è sempre piaciuto Dybala. Ora sta pagando tanti problemi fisici"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato così dell'acquisto di Dusan Vlahovic da parte dei bianconeri: "Se allontana Dybala? Temo di sì. A me, da tifoso, è sempre piaciuto Dybala. Ora sta pagando tanti problemi fisici che, credo, si trascina da tempo. Gli atteggiamenti assunti ultimamente dalla Juve, nei confronti di Dybala, fanno pensare che la società sia pronta a rinunciare al suo rinnovo di contratto. Credo che i suoi problemi muscolari siano nati in una partita di Champions in cui, Dybala, venne inserito nei minuti finali perchè la Juve stava perdendo. L'allenatore era Sarri ma non è una polemica contro di lui. Solo che, da quel momento, Dybala ha visto peggiorarsi le proprie condizioni perché non era ancora pronto fisicamente".