Cobolli Gigli: “Come tifoso vorrei rimanesse Vlahovic e non che arrivi Lukaku”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato così del mercato bianconero: "Come tifoso vorrei rimanesse Vlahovic e non che arrivi Lukaku poi come professionista capisco bene che alcune cose sono più di natura economica finanziaria che tecnica. Se il Chelsea desse i soldi che la Juventus si aspetta potrebbe fare un ulteriore passo in avanti per risolvere il problema indebitamento. Io mi auguro che questo non succeda. Come dirigente accetterei la cosa come tifoso soffrirei".