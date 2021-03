Cobolli Gigli: “CR7? Errore portarlo alla Juve. E mi risulta che Marotta…”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha criticato le ultime scelte della dirigenza bianconera sul mercato

Intervistato da Radio Crc, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha criticato le ultime scelte della dirigenza bianconera sul mercato, non ultima l'acquisto di Cristiano Ronaldo :

"Gli errori che imputo all’attuale dirigenza della Juventus sono quelli commessi sul mercato. Certi acquisti e certe cessioni non hanno convinto in pieno. Cristiano Ronaldo? A dire la verità io non lo avrei acquistato. Da quanto mi risulta, questo era anche il pensiero dell’ex dg bianconero Beppe Marotta. Ronaldo è un campione straordinario, ma il suo ingaggio da 31 milioni di euro a stagione è fuori portata per un club come la Juve. Lo cederei, ma trovare una squadra in grado di assicurargli questo stipendio monstre sarà difficile. Ecco, perché, alla fine resterà".