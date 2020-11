Coco: “Inter, se non passi in CL hai fallito. Lautaro mi sta deludendo. Eriksen non…”

Intervistato da ilgiornale.it, Francesco Coco, ex laterale di Milan e Inter, ha fatto il punto sulla stagione nerazzurra, indicando a sorpresa come delusione Lautaro Martinez. Ecco le parole di Coco:

CHAMPIONS – “Se l’Inter non passa il girone è un fallimento, perché l’Inter è una grande squadra, costruita per vincere e ha il dovere di passare il girone con questa rosa e questo allenatore”.

CRITICHE A CONTE – “Le critiche a Conte per i 12 milioni nemmeno le prendo in considerazione. Diventerà criticabile se quest’anno farà una stagione peggiore di quella passata perché la rosa è stata migliorata e perché ha ambizioni differenti”.

NOTE POSITIVE E DELUSIONI – “Lukaku dà il buon esempio in campo, che se può le gioca tutte, si impegna, trascina i compagni non si tira indietro. Tra i giocatori che mi hanno stupito in positivo ci metto Bastoni, mi sta impressionando. Poi c’è Barella che è un altro che ha avuto una crescita esponenziale. Se devo dire un giocatore che mi sta deludendo ma perché mi aspetto tantissimo è Lautaro. Può diventare un top giocatore ma quest’anno deve dare la svolta e dimostrare di essere un grande giocatore anche quando non è in una giornata ispirata”.

ERIKSEN – “Lo conosciamo tutti ed è un giocatore importante. Un giocatore ha bisogno di fiducia e secondo me non sta riuscendo ad esprimersi perché non sente fiducia”.

(Fonte: ilgiornale.it)