Coco: “Eriksen impiegato con il contagocce. Spezzo una lancia a suo favore: ecco perché”

Francesco Coco, ex giocatore di Inter e Milan, è stato ospite di Skysport24 e ha parlato del prossimo derby e anche di Eriksen. Queste le sue parole:

-A quale maglia sei rimasto più affezionato?

Quella del Milan perché ho giocato là anche nelle giovanili e l’attaccamento alla maglia rossonera è maggiore. La partita alla quale sono più affezionato? Ce ne sono tante. Ho fatto col Milan anche la Champions e la Coppa Uefa, il mio primo gol in CL col Besiktas. O la partita col Barcellona in cui ho fatto gol e assist. Per me è stata la partita perfetta.

-Eriksen l’anno scorso aveva preso una traversa nel derby e sembrò avere un grande impatto. Ma al momento non ha trovato lo spazio che sperava…

Se fosse entrata quella punizione avrebbe sicuramente avuto più opportunità di avere continuità. Purtroppo il calcio è fatto di momento. Lì è stato sfortunato. Io voglio spezzare una lancia a suo favore. Perché è arrivato a gennaio con grande aspettativa da parte dei tifosi e della società per quello che ha fatto al Tottenham. Lui è un giocatore intelligente a livello tattico e dotato tecnicamente. È arrivato un giocatore che doveva imparare una lingua diversa, adattarsi ad un gioco diverso e dopo un mese e mezzo è arrivato il lockdovwn. Non ha potuto fare quel percorso di crescita che avrebbe dovuto fare e avrebbe magari superato da un po’ quella fase iniziale. È stato un problema nel suo inserimento nell’Inter e in Serie A. Ma è anche vero che un giocatore del genere gli avrei dato più chance per le grandissime qualità che ha. Vero che il gioco di Conte non è il modulo perfetto per le sue qualità tattiche, non ci è abituato. Sono problematiche che sta riscontrando. Ma penso si stia allenando bene nell’attesa di ritagliarsi spazio. E spero che ci riesca e che dimostri quello che vale per avere più continuità. Perché un giocatore così servirebbe tanto all’Inter. Penso che con Sensi sia il più tecnico e con più estro, può dare qualcosa in più in attacco. Può supportare la coppia fortissima formata da Lukaku e Lautaro.

-Ma non è che le occasioni le ha avute e le ha sfruttate non al massimo?

Potrebbe essere. Conte è un grandissimo allenatore. Se pensa di avergli dato le giuste opportunità ha sicuramente ragione lui perché lo vede tutti i giorni in allenamento. Le opportunità gli sono state date secondo me col contagocce. Continuità vuol dire farlo giocare 3-4 gare di fila perché ha avuto difficoltà di inserimento. Se va subito in panchina è difficile anche trovare fiducia. Il momento storico al suo arrivo è stato sicuramente particolare.

-Si può avere tanta voglia all’età di Ibrahimovic?

Proprio per quella voglia può fare ancora la differenza. Ha un grandissimo carattere, è un guerriero vero e già quando ci ho giocato insieme all’Inter si vedeva che aveva una tempra diversa. Ha cambiato il volto del Mlan, è stato vicino a diversi giocatori anche in difficoltà emotivamente. Il classico comandante che trascina tutto l’esercito.

(Fonte: SS24)