Serie A, Codacons chiede contemporaneità per le ultime due giornate

Inter e Milan si giocano lo scudetto e poi c'è la lotta salvezza: per l'associazione consumatori le ultime gare si devono giocare nello stesso orario

Il vice segretario nazionale del Codacons, Matteo Marchetti, ha chiesto che le ultime due partite del campionato di Serie A vengano disputate contemporaneamente "per garantire la legalità di tutti i risultati. E per garantire la legalità di tutto ciò che al campionato è collegato, vedi scommesse e quant'altro".

"È poco verosimile che le partite vengano giocate in orari e giorni diversi senza alterare il regolare svolgimento delle partite giocate con risultato già acquisito", si legge nella nota. E ci si riferisce sia alle rivali per la lotta salvezza, sia alle rivali per la lotta scudetto anche Inter e Milan.