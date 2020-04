Pres Codacons: “Tamponi ai giocatori? Galera per chi li fa fare privatamente. Il Governo…”

“Abbiamo fatto un esposto alla procura della repubblica. Non solo per i calciatori, ma per i vip in genere. Bisogna capire come fanno perché privatamente non è possibile. Chi li concede dovrebbe andare in galera. Ovviamente se il Governo decide che si riprendono le partite e questi giocatori saranno messi insieme per forza allora si dovranno fare i tamponi. Ma è il governo che deve stabilirlo e si prenderanno la responsabilità di questa scelta, è una decisione politica. Ad oggi questa decisione non c’è ancora però”.

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’avvocato Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ha parlato così della disparità di trattamenti tra calciatori e VIP e persone comuni in merito ai tamponi. In caso di ripartenza, sarà necessario eseguirne in grandi quantità per ogni staff di ognuna delle squadre di Serie A.