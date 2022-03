Cois: “L’Inter col Torino non può sbagliare. La squadra di Inzaghi ha dimostrato…”

L'ex giocatore ha parlato della gara tra i granata e i nerazzurri

Intervistato da Toro News, Sandro Cois ha parlato di Torino-Inter. Per l'ex giocatore quella contro i granata è una gara da non sbagliare per la squadra di Inzaghi: "Mi aspetto una partita bellissima. L’Inter non può sbagliare, soprattutto dopo essere uscita dalla Champions League. Il Torino sarà ben messo in campo e giocherà con coraggio".