Cois: “L’Inter non può sbagliare. Con il Torino sarà una partita bellissima”

L'ex centrocampista granata ha parlato della sfida di domenica sera: "Ricordo il gol che segnai contro i nerazzurri"

Sandro Cois, ex centrocampista del Torino, ha parlato della sfida di domenica sera tra i granata e l'Inter in un'intervista concessa a ToroNews: "Mi aspetto una partita bellissima. L'Inter non può sbagliare, soprattutto dopo essere uscita dalla Champions League. Il Torino sarà ben messo in campo e giocherà con coraggio. Il periodo granata non è bello, specie per i risultati. Affrontare il Toro è sempre difficile e anche l'Inter lo sa. I granata non lasciano spazio, giocano uomo contro uomo e aggrediscono alto. L'Inter ha un'identità e ha dimostrato anche a Liverpool di essere quadrata".