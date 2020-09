Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Colantuono ha commentato gli sfoghi di Antonio Conte durante la stagione. “Credo che le schermaglie tra Conte e la società hanno rinforzato ulteriormente le potenzialità dell’Inter. Con le sue uscite ha smosso un po’ le acque per avere più attenzioni. Nonostante tutte le vicissitudini, non dimentichiamoci che l’Inter è arrivata seconda ad un punto dalla Juve e in Finale di Europa League“.

(Radio Sportiva)