Colantuono: “Col Genoa buona Salernitana, ma non so se se contro l’Inter basterà”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, dopo la sfida contro il Genoa e in vista dell'Inter

"Eravamo ultimi anche quando sono arrivato, la squadra è stata costruita in ritardo per i noti problemi relativi al trust. E' uno stillicidio, non si capisce bene la situazione. Abbiamo cercato di mascherare i problemi, ma è evidente che ci siano. Già il campionato ti porta ad affrontare squadre come Inter, Juventus, Milan e Napoli, ma i ragazzi stanno interpretando tutto nel migliore dei modi imbattendosi anche in una miriade di infortuni. Mediamente 7-8 a partita. Purtroppo c'è poca fluidità a livello societario, ci sono difficoltà evidenti che non possono essere sottovalutate.