Colantuono: “Inter assolutamente la più forte. E’ la migliore tra le grandi”

Le parole del tecnico della Salernitana: "Con l'Inter devi avere sacrificio, quando poi ti proponi in avanti devi sfruttare al massimo le opportunità"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato così prima della gara con l'Inter: "Il mio lavoro in questi giorni si è esasperato, ne ho già parlato qualche giorno fa e non voglio tornarci sopra. Dobbiamo cercare di fare una grande partita ma sarà difficile perché l'avversario non ha bisogno di presentazioni: il calendario non ci ha aiutato ma dobbiamo cercare di fare una prestazione importante. A Firenze abbiamo approcciato bene, poi siamo andati sotto e il discorso si è complicato: con l'Inter devi avere sacrificio, quando poi ti proponi in avanti devi sfruttare al massimo le opportunità. Dobbiamo curare i dettagli, il campo poi ci dirà se saremo stati bravi o no. Incontriamo la prima in classifica nel suo momento migliore, non possiamo farci nulla e dobbiamo attrezzarci. Se l'Inter è la più forte? Assolutamente sì, la partita col Cagliari me l'ha confermato: ci è voluto un momento di assestamento per la nuova guida tecnica. E' la squadra che gioca meglio e la migliore che c'è tra le grandi".