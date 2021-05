Colantuono: “Juventus-Inter? Conte non regalerà nulla. Il ritorno di Mou…”

Le parole del noto allenatore a proposito della gara in programma questo pomeriggio allo Stadium

Ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, è intervenuto il noto allenatore Stefano Colantuono. Queste le sue considerazioni: “ Juventus-Inter? Conte non regalerà nulla a nessuno, sarà così contro la Juve, sarebbe stato lo stesso contro qualsiasi altro avversario. La Juve ha una partita dura, a proposito dei bianconeri, a Pirlo un po’ di gavetta non avrebbe fatto male. Mourinho? Il suo ritorno in Italia darà una scossa alla Serie A però, se la Roma vorrà lottare subito per lo scudetto dovrà mettere mano alla squadra perché ci sarà bisogno di parecchi rinforzi”.