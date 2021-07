Colantuono: “Serie A? Ogni top ha un allenatore importante. Peccato per Conte”

Le parole del tecnico: "Serie A? Tanti ottimi tecnici per poter regalare spettacolo. Dispiace per l’assenza di Conte"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Stefano Colantuono, allenatore, ha parlato così del valzer delle panchine in Serie A: "Si sono rinforzate un po’ tutte, ogni club ha preso un allenatore importante. Il ritorno di Allegri sarà un punto di forza per la Juventus. Mourinho e Sarri infiammeranno il derby di Roma, già di per sé molto sentito. Tanti ottimi tecnici per poter regalare spettacolo. Dispiace per l’assenza di Conte. Spalletti? Un top allenatore a livello europeo, ADL non avrebbe potuto scegliere meglio".