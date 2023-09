Le parole del tecnico: "Per me il suo Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto insieme a Inter, Juventus e Napoli"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Stefano Colantuono, tecnico, ha parlato così delle critiche nei confronti di Stefano Pioli: "Del tutto infondate. Stefano è tra i migliori allenatori in circolazione a livello europeo. Basta farsi una chiacchierata di calcio con lui per capirlo al volo. Per me il suo Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto insieme a Inter, Juventus e Napoli".