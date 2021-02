Colantuono: “Scudetto alla portata dell’Inter. Stasera aperta a qualsiasi risultato”

Le parole dell'allenatore a TMW: "Ora l’Inter riverserà tutte le energie sul campionato"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Colantuono , allenatore, ha parlato così in vista del big match di stasera tra Inter e Lazio : “Ora l’Inter riverserà tutte le energie sul campionato, lo Scudetto è alla portata dei nerazzurri”.

“L’Inter non gioca le coppe e questo è un vantaggio. C’è il Milan. E presumo che la Juve quest’anno si concentrerà sulla Champions ma rimane in lotta anche per il campionato”.