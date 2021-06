Colantuono: “Spinazzola? L’Inter avrà rimpianto: ha dimostrato di essere forte”

Le parole del tecnico: "A me Spalletti piace molto. Fa giocare bene le squadre, ha vinto ovunque e porta anche quella verve un po' polemica"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Stefano Colantuono, allenatore, ha parlato così di Leonardo Spinazzola, un anno e mezzo fa molto vicino all'Inter: "Per l’Inter ci sarà sicuramente rimpianto perchè ha dimostrato di essere forte. Quando giocava con me faceva un altro ruolo, giocava da esterno alto. Averlo fatto arretrare credo sia stato per lui la svolta della carriera. Spalletti? A me Spalletti piace molto. Quando ero in B all’Atalanta andai a vedere anche il suo lavoro a Roma. Fa giocare bene le squadre, ha vinto ovunque e porta anche quella verve un po' polemica dei toscani in sala stampa che non guasta mai. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere un Napoli scoppiettante, così come le altre. Tutti questi allenatori alzeranno il livello di competitività del campionato".