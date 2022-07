Colasanto: “Vicenda Dybala, c’è una cosa ridicola. Posso dire che l’Inter…”

A TMW Radio è intervenuto l’agente Filippo Colasanto per commentare diversi temi di mercato. Ecco le sue parole sul futuro di Paulo Dybala: “Su Dybala posso dire che l’Inter aveva fatto tutto ma poi ha buttato la propria dignità e ha ripreso Lukaku, nonostante le sue vecchie dichiarazioni. Questa è la mia opinione e penso che poi Dybala non si sia più sentito la principessa corteggiata e che si sia reso conto della grande concorrenza. La cosa ridicola è che dovunque vada guadagnerà meno della proposta della Juventus. Se la Roma fosse in Champions avrebbe già firmato per me”.