Andy Cole: “Quando ho visto Ronaldo nel tunnel di San Siro mi sono quasi eccitato”

Nel 1999 ha affrontato con il Manchester United l’Inter di Ronaldo. E Andy Cole se lo ricorda ancora adesso. Questo ha detto del brasiliano:

«Quando giocammo contro i nerazzurri mi sono messo in fila nel tunnel e ho visto Ronaldo. Non dirò bugie, mi sono quasi eccitato. Quello era il giocatore che seguivo da anni, era un campione, un campione vero. Avevo le foto nell’armadietto ed ero in piedi, nel tunnel di San Siro e mi dicevo: “Roba da matti”. “Ma quando sei a quei livelli ci pensi a dove sei arrivati. Sono sullo stesso campo e gioco con giocatori di livello”, pensi. È surreale. Sono sempre onesto e sono sempre aperto quando si tratta di cose del genere. Quando si tratta di giocare contro questo tipo di giocatori. E quando mi guardi indietro dico ai miei ragazzi che ho fatto una buona strada. Se ai giovani di oggi dici di Ronaldo ti guardano come se avessi tre teste, non sanno chi sia. Ma se togliamo i suoi infortuni avrebbe potuto vincere il Pallone d’oro ancora e segnare almeno un mln di gol. Un campione, un campione assoluto. Cristiano Ronaldo? Grande livello, certo, perché è quello che vediamo ora, quello che vedono i bambini, ma se togli al Fenomeno quegli infortuni, era un campione vero».

(Fonte: goal.com)