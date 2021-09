Colidio, salta il trasferimento all’Austria Vienna: l’Inter cerca una soluzione

L'attaccante argentino classe 2000 è rientrato a Milano dopo le difficoltà emerse nella trattativa con gli austriaci

Il futuro di Facundo Colidio rimane ancora tutto da scrivere: l'attaccante classe 2000, rientrato all'Inter dopo due stagioni in prestito al Sint-Truiden, sembrava destinato all'Austria Vienna, ma il trasferimento è saltato all'ultimo. Tuttosport spiega i motivi che hanno costretto l'argentino a tornare a Milano: "Facundio Colidio, che per motivi completamente differenti non ha praticamente mai trovato spazio nel precampionato nerazzurro, e il cui trasferimento all'Austria Vienna è saltato all'ultimo secondo. Colpa delle problematiche societarie interne dei violetti, con i nerazzurri che ora cercheranno una soluzione immediata, nei mercati ancora aperti, per il giovane argentino".