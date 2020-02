Collina: “Il più grande che ho arbitrato? Ronaldo. Ho ancora la sua maglietta. Il rimpianto…”

“Sono stato fortunato perché ho arbitrato calciatori di livello incredibile. Se dovesse dirne uno, direi Ronaldo. Ho un ricordo molto bello della finale 2002 (Mondiale in Giappone e Corea tra Brasile e Germania, vinta 2-0 dai verdeoro grazie alla doppietta dell’ex attaccante dell’Inter, ndr), ho ancora la sua maglietta con sudore annesso. Lui sicuramente, ma anche Beckham, Maldini. Il rimpianto è quello di non aver mai arbitrato uno dei più grandi come Maradona, andato via dall’Italia poco prima che arrivassi ad arbitrare in Serie A“.

Così, nel corso di un’intervista rilasciata per “I Signori del Calcio”, in onda su Sky Sport, l’ex arbitro Pierluigi Collina ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera.

(Fonte: Sky Sport)