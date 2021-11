Collina: “Var, giudizio estremamente positivo. Ne semplificheremo l’utilizzo”

Le parole dell'ex arbitro: "Sicuramente il ricorso alla Var va perfezionato: è come un bambino che ha imparato a camminare"

Intervenuto ai microfoni di Sportweek, Pierluigi Collina, ex arbitro, ha parlato di diversi temi, tra cui la spiegazione di una sua decisione in un Inter-Juventus: "Successe in un’Inter-Juve del ’97 con Hodgson, allenatore dei nerazzurri. Mi sembrò una cosa naturale spiegargli il perché di una decisione atipica. Un gol segnato dall’Inter era stato inizialmente convalidato dall’assistente e solo dopo aver sentito la sua spiegazione, colpo di testa di un difensore, avevo capito che non aveva visto quello che per me invece era chiaro, e cioè che era stato Zamorano a colpire il pallone verso Ganz, che quindi era in fuorigioco quando aveva segnato. Ho sempre pensato che il miglior modo per far accettare una decisione sia spiegarla ed è quello che feci. Prima con Bergomi in campo e poi con Hodgson, che dandomi la mano mostrò a tutti di aver capito".